14 пассажирских судов будут катать курортников в Крыму

В период курортного сезона в Крыму на местных морских линиях будут курсировать не менее 14 пассажирских судов, сообщает пресс-служба крымского правительства.

Из Ялтинского морского торгового порта будет ходить 8 судов, из Феодосийского морского торгового порта - 4 судна, Евпаторийского морского торгового порта - 2 судна.

Кроме того, Керченская паромная переправа планирует увеличить количество оборотных рейсов до 16 – 20 в сутки.

С 1 июня начнет курсировать теплоход сообщением Евпатория – Севастополь – Евпатория.

Кроме того, обсуждается вопрос о запуске между Керчью и Анапой (Россия) теплохода на подводных крыльях. «Планируется, что скоростной теплоход «Комета» будет курсировать между Керчью и Анапой через порт «Кавказ» два раза в день», - отметили в пресс-службе.