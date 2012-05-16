"Орлы" Балоги тренируются тушить леса Крыма с воздуха

Экипажи пожарного самолета АН-32П и вертолета Ми-8 МЧС Украины провели учения по тушению условного пожара в труднодоступной горнолесной местности Крыма, сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

Обучение прошли около села Мраморное Симферопольского района.

Самолет «АН-32П» осуществил 2 вылета и сбросил около 8 тонн воды. В то же время, вертолет «Ми-8» совершил около 20 сбросов воды, по 2,5 кубометров за раз.

Забор воды осуществлялся в рядом расположенном водоеме.

«Зачастую применения наземных сил МЧС и Рескомлеса, а соответственно и успешная ликвидация пожара зависят от применения авиации, навыков и мастерства пилотов. Как показывает практика, успешное тушение пожара невозможно без применения авиации», - отмечает пресс-служба.