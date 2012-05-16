Экологи угрожают губернатору Севастополя из-за песка

Представители экологических организаций Севастополя намерены 17 мая пикетировать государственную администрацию города с требованием остановить добычу песка возле мыса Виноградный, сообщили организаторы акции.

Участники пикета добиваются личной встречи с главой Севастопольской администрации Владимиром Яцубой.



«Если он не отреагирует публично на протест, не выйдет к пикетирующим, мы перекроем выезд из порта, через который вывозится песок, а также будем требовать отставки Яцубы», - пообещали экологи.