Экологи угрожают губернатору Севастополя из-за песка

15:32, 16 мая 2012
Крым
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Пикет возле администрации

Представители экологических организаций Севастополя намерены 17 мая пикетировать государственную администрацию города с требованием остановить добычу песка возле мыса Виноградный, сообщили организаторы акции.

Участники пикета добиваются личной встречи с главой Севастопольской администрации Владимиром Яцубой.

«Если он не отреагирует публично на протест, не выйдет к пикетирующим, мы перекроем выезд из порта, через который вывозится песок, а также будем требовать отставки Яцубы», - пообещали экологи.

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