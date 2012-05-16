Симферополь отметит День Европы парадом и фаер-шоу

Симферополь 19 мая проведет праздничные мероприятия по случаю Дня Европы в Украине. В программе - парад представителей национально-культурных обществ и общественных организаций, школьников и студентов, концерт, дискотека и шоу огня.

День Европы отмечается в Украине ежегодно в третью субботу мая, начиная с 2003 года. На центральных площадях городов страны рассказывают об истории и культуре стран Европы и проводят концерты.

В Симферополе все желающие смогут ознакомиться с информационно-справочными материалами о странах Евросоюза. Также для гостей праздника организуют выставку мотоциклов клуба «Островитяне», дефиле духового оркестра войск Береговой обороны, тематические конкурсы и викторины, сообщил пресс-центр городского совета.