Гипотезу о потопе проверят у берегов Крыма

Украинская пятая подводно-археологическая экспедиция ”Берег Богов” в Черном море проверит гипотезу о всемирном потопе, сообщил руководитель экспедиции, заместитель директора НИИ Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Сергей Воронов в среду на пресс-конференции в Киеве.

Он объяснил, что, согласно теориям ряда ученых, легенда о всемирном потопе, описанном в Библии, имеет отношение к Черному морю - через затопление средиземноморскими или каспийскими водами.

Экспедиция пройдет с 21 по 26 мая под флагом ЮНЕСКО и совместит археологические и геологические исследования.

11 человек отправятся в путь возле Евпатории и завершит работу в Одесской области. Возле Крыма они собираются исследовать затонувший тысячи лет тому назад прежний морской берег, который сейчас находится под толщей воды.

"Специалисты-археологи с помощью визуализации этого побережья смогут определиться с местом расположения палеонтологических стоянок, то есть стоянок времен каменного века", - сказал Воронов.

Он напомнил, что много тысяч лет назад Днепр впадал в Черное море. "Сейчас на северо-западном шельфе Украины, на дне моря, находится русло Днепра", - сказал Воронов, отметив, что экспедиторы исследуют затопленное морем древнейшее русло палео-Днепра, на берегах которого могли располагаться стоянки доисторических людей.

Вторая задача экспедиции - фото- и видеофиксация геологических объектов, в частности, газовых, метановых факелов, грязевых вулканов и карбонатных структур, - в связи с необходимостью поиска и разведки новых источников горючих полезных ископаемых, сообщил Воронов.

Общая протяженность маршрута - 494 километра.

Участники экспедиции будут использовать телеуправляемый подводный аппарат ”Софокл-1” с гидролокатором кругового обзора ”Акинак”. Подводно-техническое оборудование экспедиции позволяет проводить исследования на глубине только до 100 метров, тогда как американский аппарат ”Геркулес” опускается до 4 километров.