Погода на четверг

Дожди, ночью местами сильные ожидаются в четверг в западных областях Украины, в Карпатах очень сильные дожди, на высокогорье - с мокрым снегом, сообщил Укргидометцентр.

Температура на западе Украины ночью 6-11°, днем 8-13°, в Карпатах на протяжении суток 1-6° тепла, ночью на высокогорье заморозки 0-2°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град; температура ночью 10-15°, днем 19-24°, на востоке до 28°. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 м/с, при грозах кое-где порывы и шквалы до 20 м/с.

В Крыму кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.

В Киеве ночью 12-14°, днем 21-23°.