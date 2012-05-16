Сингапурская фирма обещает к июлю построить 2-ю вышку для Крыма

Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующаяся на строительстве плавучих буровых установок, Keppel FELS (Сингапур) намерена до июля завершить строительство второй самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) для Украины, сообщил исполнительный директор Keppel FELS Тонг Чонг Хеонг.

«В следующем месяце мы будем сдавать вторую установку и надеемся на новые заказы», - сказал он в интервью УНИАН в среду в Крыму, на базе бурения и обустройства государтсвенного акционерного общества «Черноморнефтегаз», где ввели в эксплуатацию СПБУ «Петр Годованец», которую также строила компания Keppel FELS.

Тонг Чонг Хеонг отметил также, что Keppel FELS изучает возможность проведения работ по сборке СПБУ на одном из судостроительных заводов Украины.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины». В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.

ЧНГ купил две вышки стоимостью около 400 миллионов долларов каждая. Вторая СПБУ заступит на вахту в Черное море в 2013 году.