Советские правозащитники готовят форум в Крыму

Встреча диссидентов и советских правозащитников планируется 19 мая в Симферополе, в дни проведения мероприятий, посвященных 68-й годовщине депортации крымских татар из Крыма. Они соберутся на полуострове, чтобы подготовить международный форум.

Среди участников встречи - Владимир Буковский (Англия), Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Александр Подрабинек, Алексей Смирнов (Россия), Татьяна Янкелевич, Андрей Григоренко (США), Наталья Горбаневская (Франция), Евген Сверстнюк, Мирослав Маринович, Василь Овсиенко, Олесь Шевченко, Иосиф Зисельс (Украина), Петр Хлебович (Польша).

«Программа пребывания гостей очень насыщенная. Пройдет несколько встреч и бесед, после чего 19 мая они будут решать основной вопрос - о проведении осенью этого года международной конференции советских правозащитников в Крыму или, как ее предлагают назвать, крымского форума правозащитников», - сообщил меджлис крымскотатарского народа.