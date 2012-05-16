Уставших водителей автобусов просят "сдавать" ГАИ

Операция по выявлению недостатков в работе пассажирского транспорта под названием "Автобус" началась на этой неделе в Украине, она продлится до 5 июня.

"Если вы заподозрили, что водитель автобуса не трезв, или стали свидетелем того, что он ведёт себя неадекватно, нарушает ПДД, сильно утомлён, то немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии управления ГАИ в Крыму: (0652) 550-161, или 102", - обращается пресс-служба крымской Госавтоинспекции к жителям полуострова и туристам.

За четыре месяца на дорогах Крыма произошли 26 аварий с участием пассажирского транспорта, в которых 15 человек погибли и 52 получили травмы. 6 ДТП были совершены по вине водителей автобусов.

Всего в январе-апреле автобусные шофёры 4638 раз нарушали правила дорожного движения. В частности, зафиксированы 12 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянений.