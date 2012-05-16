Азаров говорит, что газофлотское соглашение было лишь передышкой

Премьер-министр Украины Николай Азаров признал, что харьковские соглашения в действительности не дали Украине скидки на газ.

«На самом деле никакого снижения не было, это была арендная плата за пребывание Черноморского флота… Но это была передышка», - сказал Азаров в среду на конференции в Европарламенте «Украина и ЕС - какое будущее?».

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев в апреле 2010 года в Харькове подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет - до 2042 года - с возможным продлением еще на пять лет. В обмен на это Украина должна была получить скидку при закупках российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров.