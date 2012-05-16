Рыбохрана ловила несуществующих браконьеров
12:31, 16 мая 2012Крым
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Инспекторы попали под статью
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и совершения должностной подделки работниками Керченского отделения Восточно-черноморского государственного бассейнового управления охраны, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
По ее информации, работники рыбохраны подделывали админматериали.
"Фальсифицированные протоколы и постановления о нарушениях правил рыболовства штамповались рыбинспекторами, чтобы продемонстрировать активную работу", - говорится в пресс-релизе.
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