Рыбохрана ловила несуществующих браконьеров

Инспекторы попали под статью

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и совершения должностной подделки работниками Керченского отделения Восточно-черноморского государственного бассейнового управления охраны, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма. По ее информации, работники рыбохраны подделывали админматериали. "Фальсифицированные протоколы и постановления о нарушениях правил рыболовства штамповались рыбинспекторами, чтобы продемонстрировать активную работу", - говорится в пресс-релизе.

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