"Вышку Бойко" ввели в эксплуатацию

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) ввело в эксплуатацию самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Петр Годованец». СПБУ в начале июня станет на точку бурения на платформе Одесского газового месторождения на шельфе Черного моря.

«Вопреки всем возможным провокациям, призванным не допустить усиления позиций Украины в энергетической сфере, мы продолжим начатую работу по переоснащению своих добывающих мощностей. Мы надеемся, что, имея такое современное оборудование, Украина сможет занять лидирующие позиции по добыче углеводородов в Черноморском регионе», - сказал председатель правления национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Евгений Бакули на митинге в поселке Черноморское в Крыму.

«Петр Годованец» прибыл на базу бурения и обустройства «Черноморнефтегаза» 10 мая. СПБУ позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9 км. На новых глубинах выявили 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти составляют около 70 млрд куб. м газа, ресурсы шести - свыше 70 млн тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения.

Бакулин сообщил, что при текущих ценах на природный газ в 425 долларов за тысячу кубометров первый миллиард кубов, добытый с помощью новой буровой установки, компенсирует ее стоимость.

Планируется, что подача газа с Одесского месторождения на материк будет осуществлена в начале нового отопительного сезона - октябрь-ноябрь.

«Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАКа. На шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождения.