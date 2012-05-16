Из Крыма в Россию пустят дополнительные поезда
11:15, 16 мая 2012Крым
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В курортный сезон
Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует пустить дополнительные поезда из Крыма в Россию в июне-августе, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по транспорту и связи.
Так, предполагается ввести поезда сообщением "Санкт-Петербург - Керчь", "Симферополь - Тамбов" и "Воркута - Евпатория".
Всего ПЖД планирует ввести дополнительно не менее 60-ти пар поездов дальнего следования в Россию и по Украине, а также два поезда пригородного сообщения.
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