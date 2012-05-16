Спортивную школу в Севастополе пожирает плесень

Жители Северной стороны Севастополя призывают богатых украинцев помочь единственной в райне детско-юношеской спортивной школе "Парус".

"Мы пишем местным властям, уже накопилась целая гора отписок местных чинуш, а крыша течёт, плесень растёт, отопления нет уже 20 лет. При этом в местном бюджете деньги есть, но не по нашу честь. Обращения к местным "олигархам" пользы не принесли. Местные богатеи задают вполне конкретный вопрос: "А зачем нам спонсировать ДЮСШ, которая находится на краю города? Кто увидит нашу благодетель?", - говорится в обращении к общественности.

В школе занимаются спортом 180 детей Северной стороны и Инкермана, а также близлежащих сёл.

"Если у Вас есть какие-либо знакомые буржуины, которым жмут карман пара миллионов гривен, направьте их к нам, и 180 воспитанников школы вместе с их родителями будут благодарны и Вам, и тому олигарху многие годы", - добавили жители Северной стороны.