Янукович взялся организовать еще один "саммит" в Ялте

Президент Украины Виктор Янукович сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета глав правительств Содружества независимых государства и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

«Мы рассчитываем на участие представительных деловых кругов стран-участниц СНГ в ялтинском форуме», - сказал он во вторник перед началом неформального саммита глав государств Содружества в Москве.