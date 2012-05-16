Янукович взялся организовать еще один "саммит" в Ялте
10:00, 16 мая 2012Крым
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В Крым зовут премьеров стран СНГ
Президент Украины Виктор Янукович сообщил о договоренности провести в конце сентября в Ялте заседание совета глав правительств Содружества независимых государства и бизнес-форум государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».
«Мы рассчитываем на участие представительных деловых кругов стран-участниц СНГ в ялтинском форуме», - сказал он во вторник перед началом неформального саммита глав государств Содружества в Москве.
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