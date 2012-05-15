Под солнечные фермы дадут еще 100 гектаров крымской земли

Совет министров Крыма на заседании во вторник разрешил разработку проектов землеустройства по отводу пяти участков общей площадью 110 гектаров пяти фирмам для строительство солнечных электростанций.

Земля выделяется в Сакском и Ленинском районах (запад и восток Крыма).

Так, согласно с документами Совмина, в Ленинском районе фирме "Эпсилон солар" предполагается выделить 20 га, а "Омикрон Пиви" - 30 га.

В Сакском районе "Тета Солар" хотят дать 10 гектаров, "Лямбда Пиви" - 20 га, "Йота Пиви" - 30 га.

В конце апреля Совмин дал согласие 17 фирмам на разработку проектов землеустройства по отводу участков общей площадью почти 540 гектаров в 11 регионах полуострова для строительства солнечных "ферм".