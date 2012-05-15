Мэр и секретарь Алупки отделаются штрафом

Ялтинский суд признал виновным председателя Алупкинского городского совета Виктора Толстонога и секретаря этого органа Павла Постникова в совершении административных коррупционных правонарушений и назначил наказание в виде штрафа: мэру - 3 400 гривен, секретарю - 2 550 гривен, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Должностные лица обвинялись в нарушении ограничений, установленных законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".

Мэр был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили почти 2 млн гривен дохода.

Секретарь совета беплатно больше полугода жил в санатории имени Боброва Министерства здравоохранения Украины. Постников уже погасил нанесенные убытки.

"Добавим, что согласно антикоррупционному законодательству, лица, признанные виновными в совершении коррупционных деяний, после вступления в силу решений суда подлежат освобождению с должностей", - заявила прокуратура.

Напомним, Ялтинский горсуд отменил решение городского совета Алупки, который в начале апреля выразил недоверие мэру Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратил его полномочия. Вместе с тем, горсовет не намерен возвращать кресло градоначальнику и собирается обращаться в апелляционную инстанцию. По закону и.о. мэра все это время был Постников (ПР).