Ко львам туристов отвезут автобусы из Симферополя

Автобусы из Симферополя пустят в сафари-парк «Тайган», расположенный в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по транспорту и связи.

В ведомство поступают многочисленные обращения от жителей Крыма и других регионов Украины, а также России с требованием наладить транспортное сообщение в парк львов.

«Достигнута договоренность с одним из перевозчиков, который согласился организовать работу. Возможно, будем привлекать дополнительных перевозчиков. Сейчас разрабатывается график движения», - сообщил реском.

В будущем планируется пустить ко львам автобусы из Феодосии и Ялты.

Сафари-парк «Тайган» - единственный в Европе парк львов - открылся в конце апреля в Крыму. Более полутора тысяч животных, среди которых 54 льва и единственная пара жирафов в Украине, поселились в степной части полуострова.