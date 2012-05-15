Адвокатов оценит спецкомиссия

Совет министров Крыма на заседании во вторник создал квалификационно-аттестационную комиссию адвокатуры, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Она создается на три года в связи с истечением срока полномочий комиссии адвокатуры 6-й каденции.

Среди задач структуры - выявление уровня профессиональных знаний лиц, которые намерены заниматься адвокатской деятельностью, и решение вопросов о дисциплинарной ответственности адвокатов в Крыму.

Комиссия состоит из аттестационной и дисциплинарной палаты, в состав которых вошли судьи, адвокаты, а также представители Министерства юстиции Украины в Крыму.