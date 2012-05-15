На пиар Крыма потратят $450 тысяч
15:58, 15 мая 2012Крым
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Деньги из казны республики
Совет министров Крыма на заседании во вторник решил выделить 3,6 миллиона гривен на популяризацию курортов и продление туристического сезона, сообщила пресс-службы правительства республики.
Деньги из бюджета автономии направят на участие полуострова в специализированных турвыставках, ярмарках, биржах, фестивалях, на проведение Дней Крыма в регионах Украины и зарубежья.
Также средства потратят на проведение рекламных туров для представителей турбизнеса, профсоюзов, журналистов и врачей из украинских регионов и зарубежья.
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