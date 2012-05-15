На пиар Крыма потратят $450 тысяч

Совет министров Крыма на заседании во вторник решил выделить 3,6 миллиона гривен на популяризацию курортов и продление туристического сезона, сообщила пресс-службы правительства республики.

Деньги из бюджета автономии направят на участие полуострова в специализированных турвыставках, ярмарках, биржах, фестивалях, на проведение Дней Крыма в регионах Украины и зарубежья.

Также средства потратят на проведение рекламных туров для представителей турбизнеса, профсоюзов, журналистов и врачей из украинских регионов и зарубежья.