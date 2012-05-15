Человечество за 40 лет уничтожило 28% биоресурсов Земли

Биологические ресурсы на Земле сократились на 28% с 1970 по 2008 годы, говорится в опубликованном докладе под названием "Живая планета", который раз в два года составляют специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF).

К выводу об уменьшении параметров биоразнообразия почти на треть специалисты фонда пришли, в частности, на основании изучения развития более чем 9 тысяч популяций представителей классов позвоночных животных - млекопитающих, рыб, птиц, пресмыкающихся и амфибий, передает ИТАР-ТАСС.

Эксперты фонда констатируют, что потребление человеком природных ресурсов по сравнению с 1966 годом удвоилось. По их словам, главным пользователем и загрязнителем мировой экосистемы являются США. "Если бы весь мир использовал природные ресурсы в таких масштабах, в каких их сегодня используют американцы, то для поддержания экобаланса потребовалось бы пять планет, сопоставимых с Землей", - отмечается в докладе.

Однако США занимают лишь пятую строку в списке стран, расточительно использующих мировые природные ресурсы в расчете на душу населения. Лидерами по этому показателю оказались Катар (1 место), Кувейт (2), Объединенные Арабские Эмираты (3) и Дания (4).

Места с 6-го по 10-е занимают Бельгия, Австралия, Канада, Нидерланды и Ирландия.

В основе подсчетов составителей доклада лежали такие показатели как уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода, площади лесов и используемых в сельском хозяйстве земель, объемы промышленных отходов и др.

Новый доклад фонда, как считает его генеральный директор Джим Лип, прямо адресован участникам предстоящей в конце июня в Рио-де-Жанейро конференции ООН по устойчивому развитию. "Правительства стран мира способны и должны использовать конференцию "Рио +20" для определения нового курса устойчивого экологического развития, - считает Дж.Лип. - На этом форуме в Бразилии будет предоставлена уникальная возможность объединить силы правительств, крупных городов и бизнеса для того, чтобы сохранить нашу планету живой".

В минувшем апреле Королевское общество, международная группа из 23-х ученых под руководством нобелевского лауреата по биологии сэра Джона Салстона, опубликовала отчет, в котором призвала к радикальному переосмыслению отношения к природе. Они предложили изменить структуру потребления природных ресурсов в сторону бедных стран, а также усилить меры по контролю роста численности населения, чтобы перейти к устойчивой экономике и лучшему уровню жизни для большей части человечества. В противном случае ученые прогнозируют социальные, экономические и экологические аварии и катастрофы ранее невиданных масштабов.

На сегодняшний день под угрозой исчезновения находятся более 7 тысяч видов животных и почти 60 тысяч видов растений.