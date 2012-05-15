Синоптики пугают грозами

16-17 мая в западных областях, днем 17 мая в Украине ожидаются сильные дожди. В Карпатах пройдут очень сильные дожди, 17 мая с мокрым снегом, сообщили гидрометцентр.

По всей Украине ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с.

В среду в Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура ночью 12-17 градусов тепла, днем до 28 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем до 25 градусов.