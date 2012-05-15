Лжеминера отеля в Ялте наказали рублем

Ялтинский суд назначил наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа жителю города, который сделал неправдивое сообщение о минировании бара гостиницы «Ореанда», сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

41-летний житель Ялты в январе отмечал с приятелями день рождения в ресторане гостиницы и, выпив, решил «пошутить». Около трех часов ночи он позвонил в милицию и заявил о намерении взорвать гранату в «Ореанде». Оперативники тогда задержали телефонного «террориста».

Прокуратура доказала его вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва.