Суд запретил акцию голодающих крымскотатарских оппозиционеров

10 крымских татар объявили во вторник голодовку в знак протеста против игнорирования Украиной требований о принятии закона о восстановлении прав и реабилитации крымскотатарского народа, вместе с тем суд запретил проводить акцию в Симферополе, а нескольких активистов отвезли в милицию, утверждает член исполкома крымскотатарского народного фронта Ринат Шаймарданов.

«В центре Симферополя собрались около тридцати человек, люди еще подходили. Представители исполнительной службы сообщили, что суд запретил акцию. Какой суд, мы не знаем. Милиция разогнала акцию», - заявил Шаймарданов по телефону УНИАН.

Активист отметил, что участникам голодовки не нравится законопроект, разработанный лидером меджлиса, депутатом Верховной рады Мустафой Джемилевым, так как, по их мнению, он касается восстановления прав отдельных людей, тогда как проект крымскотатарских оппозиционеров - коллективных прав целого народа.

4 крымских татар доставили в отделение милиции для составления протокола, их также ждет суд.

Пресс-служба главного управления МВД в Крыму сообщила, что митинг был несанкционированным, поскольку Окружной административный суд республики запретил его проведение. Кроме того, организаторов акции предупредили о незаконности ее проведения.

«Сотрудники Центрального районного отдела Симферопольского городского управления милиции составляют в отношении организаторов мероприятия протоколы об административном правонарушении по ст.185-1 КУоАП - "нарушение порядка организации и проведения сборов, митингов, уличных походов и демонстраций"», - говорится в пресс-релизе.