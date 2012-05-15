Военные медики присвоили полмиллиона

Военная прокуратура направила в Гагаринский райсуд Севастополя уголовное дело в отношении должностных лиц военно-медицинского клинического центра Крымского региона, которые завладели 550 тысячами бюджетных гривен медицинского заведения, злоупотребляя служебным положением и используя поддельный документ, сообщила пресс-служба прокуратуры ВМС.

"Достоверно зная, что не имеют права на получение компенсации, они обратились в Мукачевский городской районный суд Закарпатской области с иском о взыскании денег за поднаем жилья. При этом использовали неправдивый документ о признании медицинским заведением исковых требований в полном объеме. Суд удовлетворил требования военнослужащих, в течение 2010 года через исполнительную службу они получили со счетов медицинского заведения 550 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Во время досудебного следствия обвиняемые возместили 144 тысячи гривен убытков.

Заявлен гражданский иск на сумму более 400 тысяч, на имущество военнослужащих наложили арест.