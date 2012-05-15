Гидрографическое судно ЧФ вернулось из дальнего похода

Гидрографическое судно Черноморского флота России «Донузлав» вернулось во вторник в Севастополь из дальнего плавания, за месяц похода судно прошло 4 тысячи морских миль. «Донузлав» представлял Россию в княжестве Монако, где проходила международная гидрографическая конференция, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

Экипаж и прикомандированные специалисты на переходе морем провели океанографические исследования. «Гидрографы завершили детальную съёмку рельефа дна возле Кавказского побережья, а также в точках якорных стоянок у берегов Франции, Туниса и Италии. Площадное обследование выполнялось там для уточнения наличия навигационных опасностей для корректуры морских карт. Подобные работы в этих районах не проводились российскими гидрографами уже более 20 лет. В местах якорных стоянок также взяли пробы грунта для определения его консистенции и механического состава», - говорится в пресс-релизе.

Судно преодолело Черное, Мраморное, Эгейское, Ионическое, Тирренское, Лигурийское и Средиземное моря. Безопасность во время похода обеспечивала группа антитеррора, укомплектованная военнослужащими отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.