Экс-глава "Киевэнерго" стал вторым человеком в "Крымэнерго"

Наблюдательный совет энергопоставляющей компании «Крымэнерго» (Симферополь) назначил заместителем председателя правления Эдуарда Соколовского, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, такое решение набсовет принял на заседании 10 мая.

Другим решением совет вывел из состава правления Елену Бурлаку.

Соколовский с осени 2006 года по август 2008 года возглавлял крупнейшую в Украине энергоснабжающую компанию ПАО «Днепрооблэнерго» (Днепропетровск), с октября 2008 года по январь 2012 года - энергокомпанию ПАО «Киевэнерго».

«Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной республики Крым.

Фонд государственного имущества Украины в мае признал DTEK Holdings Limited, являющуюся управляющей компанией энергохолдинга ДТЭК, победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций «Крымэнерго».

В конце 2010 года 12,49% акций «Крымэнерго» сконцентрировало ООО «ДТЭК» (Донецк).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.