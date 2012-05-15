Пограничники нашли тайник в автобусе в Керчи

Водитель рейсового автобуса «Одесса-Краснодар» пытался незаконно перевезти через границу незадекларированные товары на сумму 19 тысяч гривен, тайник со спрятанными в нем вещами был обнаружен в Керчи в пункте пропуска «Крым», сообщает пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

«Проводя углубленный досмотр, пограничный наряд совместно с представителями Крымской таможни в конструктивных особенностях транспортного средства обнаружил товары народного потребления - одежду, запчасти и гарнитуры для автомобилей», - говорится в пресс-релизе.

Водитель не указал товар в декларации.

Таможенники составили протоколы о нарушении, вещи и запчасты изъяли.