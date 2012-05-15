Парламент Крыма "повесил" спикеров

В Верховном совете Крыма открыли галерею фотопортретов спикеров, занимавших эту должность с 1991 года по нынешнее время, всего восемь портретов, сообщила пресс-служба парламента.

Портреты разместили на шестом этаже в хронологическом порядке. Под каждым - указаны фамилия, имя и отчество главы правительства, а также дата занимаемой должности.

Посещение галереи войдет в программу экскурсий, которые проводятся для школьников и студентов.

«Открытие подобных галерей практикуется во многих парламентах иностранных государств, и это - хорошая традиция, - говорит нынешний спикер Крыма Владимир Константинов. - Самое главное, что у нас спикеры меняются, а автономия остается незыблемой».

Начиная с 1991 года Верховный совет Крыма возглавляли Николай Багров, Сергей Цеков, Евгений Супрунюк, Василий Киселев, Анатолий Гриценко, Леонид Грач, Борис Дейч, Владимир Константинов.