Пьяный турист уснул и упал со скалы в Крыму

Турист из донецкого города Краматорск, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул и скатился десять метров по склону с горы в районе пляжа «Царское село» на мысе Фиолент в Севастополе. Парень отделался перелом ступни и ссадинами лица, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

«22-летний молодой человек купался на пляже, после чего поднялся на небольшую скалу и лёг загорать. Из-за жары его стало клонить в сон. Он заснул и скатился вниз», - говорят спасатели.

Сотрудников МЧС вызвали отдыхающее. Первую помощь незадачливому отдыхающему оказал врач, который находился поблизости на отдыхе.

Спасатели отвезли пострадавшего в больницу.