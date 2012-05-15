Склад боеприпасов времен войны нашли в Севастополе

30 минометных мин времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи крепости Чембало в Балаклаве, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Боеприпасы находились в земле на глубине примерно 40 сантиметров.

«Каждый снаряд весил около 6 килограмм. По-видимому, во время войны на этом месте находился фронт береговой батареи, где севастопольцы защищали вход в бухту от вражеских сил. Все боеприпасы лежали в ряд», - сообщили в пресс-службе.

Саперы извлекли снаряды и вывезли их на полигон.

Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов заняли более трех часов.