Склад боеприпасов времен войны нашли в Севастополе
08:00, 15 мая 2012Крым
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Береговая батарея
30 минометных мин времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи крепости Чембало в Балаклаве, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.
Боеприпасы находились в земле на глубине примерно 40 сантиметров.
«Каждый снаряд весил около 6 килограмм. По-видимому, во время войны на этом месте находился фронт береговой батареи, где севастопольцы защищали вход в бухту от вражеских сил. Все боеприпасы лежали в ряд», - сообщили в пресс-службе.
Саперы извлекли снаряды и вывезли их на полигон.
Работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов заняли более трех часов.
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