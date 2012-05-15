Крым трясло один раз, соседей - 14

Одно землетрясение с магнитудой 1.6 (интенсивность в эпицентре 1 балл) зарегистрировано вблизи Перекопского перешейка в Крыму с 3 по 11 мая, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по строительству и архитектуре.

В то же время на территории Западной Турции зарегистрирована серия из 13 землетрясений, магнитуда которых составила от 2.8 до 4.7 (в эпицентре от 3 до 6 баллов).

Еще одно землетрясение произошло в Румынии, магнитуда 3.7 (интенсивность в эпицентре 4 баллов).

Сведений о разрушениях и пострадавших нет.

"Аномалий в деформационных полях, указывающих на подготовку сильного землетрясения в Крыму, не выявлено", - уверяет реском.