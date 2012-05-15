7 тысяч молодых крымчанам могут найти работу

7 тысяч вакансий заявлены на первую всекрымскую ярмарку вакансий, которая запланирована на субботу, 19 мая, в Симферополе, их предлагают около 70-ти предприятий и организаций республики, сообщает пресс-служба крымской организации Партии регионов.

«Ярмарка вакансий – реальная возможность для молодых и перспективных крымчан найти себе интересную работу с достойной заработной платой, узнать какие профессии на сегодняшний день наиболее востребованы. Для работодателей – оказание помощи по проведению профессионального отбора претендентов – специализированных кадров», – отметил председатель Совета министров Крыма, глава регионалов республики Анатолий Могилев.

В ярмарке будут участвовать работодатели Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Сак, Евпатории, Севастополя и Симферопольского района.

Вакансии ориентированы преимущественно на выпускников ВУЗов и молодых крымчан.

Ярмарка состоится на площади Ленина с 12.00 до 17.00.