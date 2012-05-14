Отель-"столовку" незаконно продали в Крыму
13:10, 14 мая 2012Крым
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Чиновники подделали документы
Прокуратура Бахчисарайского района Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации объекта коммунальной собственности - гостиница-столовая в селе Почтовое незаконно ушла с молотка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.
"Помещение отчуждено на основании поддельного решения сессии Почтовского поселкового совета по заниженной стоимости. Размер занижения составил по меньшей мере 120 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.
Дело открыли по статьям 365 и 366 УК - "превышение служебных полномочий" и "должностная подделка".
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