Отель-"столовку" незаконно продали в Крыму

Прокуратура Бахчисарайского района Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконной приватизации объекта коммунальной собственности - гостиница-столовая в селе Почтовое незаконно ушла с молотка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.

"Помещение отчуждено на основании поддельного решения сессии Почтовского поселкового совета по заниженной стоимости. Размер занижения составил по меньшей мере 120 тысяч гривен", - говорится в пресс-релизе.

Дело открыли по статьям 365 и 366 УК - "превышение служебных полномочий" и "должностная подделка".