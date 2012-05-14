В Симферополе остановили "камикадзе"

Один из крупнейших передвижных аттракционов Симферополя - «Камикадзе», установленный в парке имени Гагарина, опломбирован после внеплановой проверки: cхема заземления не соответствует правилам электробезопасности, обслуживающий персонал не прошел обучение и осматривает качели не каждый день, сообщила пресс-служба территориального управления Государственной инспекции по надзору в строительстве, котлонадзоре и за подъемными сооружениями.

Аттракцион принадлежит фирме «Центр развлечений Алушта», говорится в пресс-релизе.

Всего, по данным инспекции, в Крыму работают 47 организаций, эксплуатирующих аттракционную технику.

На полуострове установлено больше всего в Украине аттракционов повышенной опасности - 192. Также работают 87 передвижных.

В преддверии курортного сезона прошли плановые проверки. Инспекторы запретили работу 35 аттракционов.