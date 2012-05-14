Духовые оркесты сыграют на площадях Ялты и в Никитском саду

Международный фестиваль духовой музыки имени Василия Соколика «Фанфары Ялты» пройдет уже в четвертый раз в Крыму. Коллективы из Украины, Беларуси, Польши, России и Приднестровья соберутся на полуострове с 25 по 30 мая, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

Духовые оркестры планируют выступить в Никитском ботаническом саду, Воронцовском и Ливадийском дворцах, в скверах и на площадях Ялты.

«Для гостей полуострова и его жителей это прекрасный подарок. Духовая музыка - музыка для всех поколений, музыка отдыха и хорошего настроения», - говорит президент благотворительного фонда развития искусств имени Василия Соколика, художественный руководитель и режиссер фестиваля Оксана Соколик.

Фестиваль организовал фонд имени Василия Соколика при содействии Министерства культуры Крыма и горсовета Ялты.