Россиянина, обвиняемого в шпионаже в Крыму, оправдали

Прокуратура обжалует приговор Ленинского районного суда Севастополя, который оправдал граждан Украины и России, обвиняемых в государственной измене и шпионаже, сообщила пресс-служба надзорного ведомства города.

В 2010 году тогдашний председатель СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что сотрудники украинской спецслужбы задержали двоих человек, которые пытались добыть и вывезти за границу блоки от корабельных радиолокационных станций, осуществляющих наблюдение за крылатыми ракетами.

Министерство иностранных дел России в апреле этого года заявило, что считает надуманными обвинения в шпионаже, выдвинутые Украиной гражданину РФ - заместителю директора филиала российского завода "Электроприбор" Артуру Степанянцу, и надеется на объективное рассмотрение дела украинским судом.

Суд 10 мая оправдал украинца и россиянина, не найдя в их действиях состава преступления.

"Прокуратура Севастополя не согласна с оправдательным приговором. Доказательства сбора и передачи иностранному государству тайных сведений и нанесения вреда национальной безопасности Украины в сфере обороны судом во внимание не приняты, судебное следствие проведено неполно и односторонне. Приговор суда является незаконным и подлежит отмене", - заявляет надзорное ведомство.