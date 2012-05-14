Россияне выиграли чемпионат по скоростным велогонкам в Крыму

Российские спортсмены заняли первые места на открытом чемпионате Украины по даунхиллу - скоростному спуску на велосипедах FreeRateDH, который проходил в эти выходные на юге Крыма, собрав 99 спортсменов из стран СНГ, сообщили организаторы.

Среди женщин победу праздновала Александра Жирнова из Санкт-Петербурга, из юниоров лучшим был Николай Патрикеев из города Ржев Тверской области, в "элите" победу уже второй год подряд одержал москвич Николай Пухирь. Он преодолел 1,8 километра за 4 минуты 40 секунд.

Трасса, которая берет начало на плато горы Ай-Петри недалеко от верхней станции канатной дороги и проходит по хребту, спускаясь к подножью скалы, была подготовлена с учетом мировых стандартов. На особо опасных для спортсменов участках закрепили защитные маты и натянуули улавливающую сетку.

Соревнования провела общественная организация "Фрирайт" совместно с Федерацией велоспорта Украины.

Чемпионат впервые в истории страны был включен в календарь UCI (международный союз велосипедистов), 10 украинских гонщиков войдут в международный рейтинг, а минимум у 8 из них появится возможность участвовать в Кубке мира.