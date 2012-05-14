Лодка убила ныряльщика в Крыму

Винт проломил череп

Житель Крыма, который занимался подводной охотой в Азовском море, погиб в результате наезда неустановленной моторной лодки - ныряльщика зацепил винт, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Трагедия произошла 13 мая в 15 метрах от берега в Ленинском районе полуострова. 57-летнего крымчанина вытащил на сушу сын и вызвал скорую помощь. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и умер до приезда врачей.

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