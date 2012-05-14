Лодка убила ныряльщика в Крыму
10:57, 14 мая 2012Крым
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Винт проломил череп
Житель Крыма, который занимался подводной охотой в Азовском море, погиб в результате наезда неустановленной моторной лодки - ныряльщика зацепил винт, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Трагедия произошла 13 мая в 15 метрах от берега в Ленинском районе полуострова.
57-летнего крымчанина вытащил на сушу сын и вызвал скорую помощь.
Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и умер до приезда врачей.
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