Лодка убила ныряльщика в Крыму

10:57, 14 мая 2012
Крым
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Винт проломил череп

Житель Крыма, который занимался подводной охотой в Азовском море, погиб в результате наезда неустановленной моторной лодки - ныряльщика зацепил винт, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Трагедия произошла 13 мая в 15 метрах от берега в Ленинском районе полуострова.

57-летнего крымчанина вытащил на сушу сын и вызвал скорую помощь.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и умер до приезда врачей.

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