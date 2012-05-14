Крымчанин тренирует 100 голубей к Евро-2012

Крымский голубевод Леонид Бойко еженедельно проводит тренировки почтово-спортивных голубей по перелету на длинные дистанции, готовя птиц к перелету из Донецка в Крым в честь открытия чемпионата по футболу Евро-2012.

По замыслу Бойко, 8 июня в Донецке около 20-ти крымских голубеводов выпустят в небо 500 птиц. Это будет чемпионат Крыма по перелету почтово-спортивных голубей и символическая акция-приветствие всем гостям и участникам футбольного чемпионата.

«Голуби - это символ мира, мы хотим, чтобы прозвучало на весь мир, что Крым и Украина пропагандируют мир во всем мире, - отметил автор идеи выпуска голубей. - Также мы проведем чемпионат Крыма по перелету спортивных голубей из Донецка в Крым».

Голуби должны будут преодолеть порядка 500 километров. Бойко прогнозирует, что эту дистанцию птицы пролетят за 7 часов. На старте и финише судьи будут фиксировать время. В итоге определят голубя, который быстрее всех долетит из Донецка в Крым.

Автор идеи готовит для соревнования около 100 своих голубей. С начала апреля мужчина тренирует их. «Начинаем с пяти километров, затем увеличиваем расстояние. Уже летали из Бахчисарая, Гвардейского и Красногвардейского. До Евро планируем провести еще 2-3 тренировки по Крыму, а затем отправится в район Мелитополя, Запорожья», - говорит крымчанин.

Во время последней тренировки голубей выпустили в районе Чонгара домой. Домой - в село Трудовое Симферопольского района - птицы вернулись через 1,5 часа, пролетев около 130 километров.