Ветеран войны умер у подножия мемориала в Севастополе

В Севастополе ветеран Великой Отечественной войны умер 11 мая у подножия Мемориала героическим защитникам города в 1941-1942 годах. 88-летний Виктор Тищенко пришел туда вместе с внуком возложить цветы к вечному огню.

Председатель Севастопольской администрации Владимир Яцуба, встретившись с дочерью ветерана, выразил соболезнования и заверил, что власти города окажут родственникам необходимую помощь по увековечению памяти ее отца, сообщила пресс-служба ГГА.

Мемориал находится в нескольких сотнях метров от здания администрации.