Ветеран войны умер у подножия мемориала в Севастополе
10:00, 14 мая 2012Крым
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88-летний старик пришел с цветами
В Севастополе ветеран Великой Отечественной войны умер 11 мая у подножия Мемориала героическим защитникам города в 1941-1942 годах. 88-летний Виктор Тищенко пришел туда вместе с внуком возложить цветы к вечному огню.
Председатель Севастопольской администрации Владимир Яцуба, встретившись с дочерью ветерана, выразил соболезнования и заверил, что власти города окажут родственникам необходимую помощь по увековечению памяти ее отца, сообщила пресс-служба ГГА.
Мемориал находится в нескольких сотнях метров от здания администрации.
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