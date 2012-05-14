Азаров агитирует отдыхать в Крыму

Премьер-министр Николай Азаров советует украинцам отдыхать на украинских курортах.

"Уже более 40 лет я каждый год отдыхаю в Крыму, когда есть возможность, и Крым мне очень нравится. Там удивительное сочетание морского воздуха, горного воздуха и лесного, чудесное море. Мне кажется, что лучше нашего Крыма нет нигде", - заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

Азаров отметил, что недавно был в Катаре, но ему там не понравилось. "Может быть, кому-то там нравится, но для меня очень высокая температура, высокая влажность и очень теплая вода в море (больше 30 градусов) не комфортны", - сказал он.

"Я всех агитирую отдыхать на наших украинских курортах: Крым, Закарпатье, да и наша полоса в районе Киева для отдыха очень благоприятна", - написал руководитель украинского правительства.