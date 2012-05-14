ЧФ России надеется пополниться новыми кораблями к 2014 году

Черноморский флот России ожидает поступления первых построенных кораблей в 2014 году, заявил командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков.

«Строятся новые корабли: на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде заложена серия сторожевых кораблей. На Адмиралтейском объединении "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге заложена серия подводных лодок», - сказал он в воскресенье в Севастополе на мероприятиях по случаю 229-й годовщины Черноморского флота.

Федотенков заявил также, что «в соответствии с графиками подготовки боевых единиц, на завершающем этапе их строительства на Черноморском флоте будут сформированы экипажи, которые отправятся на заводы принимать корабли от промышленности».

«Пока мы подбираем лучших выпускников военно-морских вузов: они и будут распределяться на вновь формируемые экипажи», - сказал командующий ЧФ РФ.