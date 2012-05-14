Пьяный "заминировал" райгосадминистрацию в Крыму
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Сотрудники милиции задержали жителя крымского поселка Черноморское, который сделал ложное сообщение о минировании районной государственной администрации, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
В милицию позвонил мужчина и сообщил о поступившем на мобильный телефон жены звонке неизвестного о бомбе в РГА.
К зданию райгосадминистрации выехали следственно-оперативная группа, кинолог и взрывотехники.
Правоохранители оцепили прилегающая к РГА территория, эвакуировали находившихся возле здания людей и проверили помещения, но взрывное устройство не нашли.
Лжеминером оказался 44-летний крымчанин. Он уже дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 УК - заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.