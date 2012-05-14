Севастополец за 6 дней проплыл от Кипра до Израиля

Севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины Олег Софяник переплыл Средиземное море от северного побережья Кипра до берегов Израиля - около 300 километров, сообщил председатель «Объединения поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе» Александр Синявский.

Софяник стартовал 5 мая с турецкой яхты в открытом море, около кипрского города Пратарос (греческая часть острова) - из-за отсутствия шенгенской визы, кипрские власти не впустили спортсмена на остров и не разрешили стартовать с берега. Финишировал пловец 11 мая в 10:50 на пляже города Хайфа.

Заплыв оказался трудным. Софяник сильно вымотался физически и морально, плыл по 10-14 часов в день кролем на груди и на спине, в гидрокостюме и очках. Его сопровождала яхта турецкого спонсора Али Точкана.

Софяник совершил уже более 50 марафонских заплывов, самый длинный из которых через Южно-Китайское море - 350 километров.