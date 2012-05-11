Дайверы наткнулись на бомбы и мины в Крыму

В районе поселка Заозерное (Сакский район) спасатели МЧС уничтожили 9 немецких авиабомб времен войны и противолодочную советскую мину образца 1915 года, сообщает пресс-служба крымского управления.

Боеприпасы лежали на глубине около 2 метров в море на расстоянии 100 метров от берега.

«Противолодочная мина весом около 150 кг в тротиловом эквиваленте, была найдена драйверами-любителями накануне Дня Победы недалеко от берега. Обнаружив подозрительный, похожий на взрывоопасный, предмет они немедленно обратились в МЧС», - сообщили в пресс-службе.

Прибыв к месту находки, спасатели в радиусе одного километра нашли еще 9 немецких авиабомб, в каждой из которых находилось по 10 кг взрывчатого вещества.

Боеприпасы уничтожены на месте.

С дикого пляжа были эвакуированы 18 человек.