Багеровский аэродром продадут в конце мая

Аукцион по продаже нежилых зданий, комплекса взлетно-посадочной полосы Багеровского аэродрома, назначен на 29 мая, сообщила пресс-служба Фонда имущества Крыма.

Аэродром объект общей собственности территориальных громад Ленинского района Крыма располагается в поселке Багерово.

Решение о выставлении объекта на продажу принял в феврале Ленинский райсовет.

Кроме того, на аукцион в этот же день выставят здание бывшего учебно-курсового комбината и здание бывшего дома пионеров, не вошедших в процессе приватизации в уставный капитал ОАО «Керченский металлургический комбинат».