Багеровский аэродром продадут в конце мая
17:55, 11 мая 2012Крым
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Аукцион по продаже нежилых зданий, комплекса взлетно-посадочной полосы Багеровского аэродрома, назначен на 29 мая, сообщила пресс-служба Фонда имущества Крыма.
Аэродром объект общей собственности территориальных громад Ленинского района Крыма располагается в поселке Багерово.
Решение о выставлении объекта на продажу принял в феврале Ленинский райсовет.
Кроме того, на аукцион в этот же день выставят здание бывшего учебно-курсового комбината и здание бывшего дома пионеров, не вошедших в процессе приватизации в уставный капитал ОАО «Керченский металлургический комбинат».
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