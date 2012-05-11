Фирташ готов вложить почти $3 миллиарда в титан

Глава совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ готов инвестировать в развитие титановой отрасли Украины 2,4-2,7 миллиарда долларов и уверен, что государство может стать второй страной в мире по объемам выпуска металлического титана, сообщила пресс-служба бизнесмена.

"Я надеюсь, что в титановой отрасли, в частности в металлургии, мы будем вторыми, в крайнем случае - третьими. Думаю, для нас это будет большая победа. Сложно бороться с такими технологически мощными странами, как США, Россия, Китай. Но мы будем это делать", - сказал бизнесмен в интервью журналу "Эксперт", который выйдет 14 мая.

По словам Фирташа, для развития украинской титановой индустрии необходимо создать вертикально-интегрированный титановый холдинг. "Не сомневаюсь, что чем быстрее будет создан вертикально-интегрированный титановый холдинг, тем лучше для Украины", - подчеркнул он.

По словам бизнесмена, крупнейшие мировые авиакосмические корпорации Boeing и Airbus развиваются и создают спрос на титан.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция "Крымского титана" - предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.