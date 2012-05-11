Бывший мэр Алупки пытается вернуть кресло

Ялтинский горсуд в пятницу отменил решение городского совета Алупки, который в начале апреля выразил недоверие мэру Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратил его полномочия. Вместе с тем, горсовет не намерен возвращать кресло градоначальнику и собирается обращаться в апелляционную инстанцию.

О решение суда Толстоног сообщил алупкинским СМИ.

И.о. мэра Алупки Павел Постников (ПР) сообщил УНИАН, что горсовет в установленные законом сроки подаст апелляцию на решение суда первой инстанции.

Весной алупкинцы обратились к президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить Толстонога в отставку. Среди прочего возмущение горожан вызвало узаконивание гостиницы на бывших землях детского противотуберкулезного санатория "Шахтер".

Толстоног избран мэром курортного городка, где проживают около 9 тысяч человек, осенью 2010 года.