Маршрутки Симферополя будут ходить и днем, и ночью

В Симферополе намерены ввести новый график расписания движения маршруток по городу, который предполагает круглосуточную работу, при этом с 23 часов будет действовать повышенный тариф на проезд, сообщает "Комсомолка" со ссылкой на начальника управления транспорта и связи горсовета Андрея Каракулькина.

Маршрутки начнут "бегать" круглые сутки не ранее, чем через два месяца.

"Для осуществления задачи надо провести отдельный конкурс. Вполне возможно, что предложение оказывать услуги ночью будет сделано республиканскому предприятию "Крымавтобус", - говорит Каракулькин.

Кроме того, в перспективе все маршрутки Симферополя планируется оснастить GPS-навигаторами для контроля движения по расписанию.